Türk Kızılayı Havza Koordinatörlüğünden hayırlı olsun ziyareti

Türk Kızılayı Havza koordinatörlüğü ve Genç Kızılay Havza Şube Başkanından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ'a hayırlı olsun ziyareti.

Türk Kızılayı Havza Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ve Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Oğuz Ertuğ'u makamında ziyaret ettiler.

Çörekçioğlu, Ertuğ'a hayırlı olsun dileğinde bulunurken, çalışmalarında başarılar diledi.

Ömer Faruk Çörekçioğlu; "Uzun yıllar ilçemizde görev yapması ve kendisinin de Havzalı olması nedeniyle Oğuz hocamızı yakından tanımaktayız. Türk Kızılayı Havza koordinatörlüğü olarak yıl içerisinde Milli Eğitim müdürlüğü ile bir çok ortak proje ve çalışmamız olmaktadır. İnşallah bu çalışmalarımızı her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Yeni görevinizde başarılar diler hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet oğuz Ertuğ; "Ülkemizin köklü kurumları arasında olan Türk Kızılayı ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılacak her projeye tam destek vermeye hazırız. Göreve başlamamız ile birlikte iyi niyet temennisi için yoğun bir katılım ile karşılaştık. Sizlerin nazarında bizleri ziyaret eden çiçek ve mesaj gönderen herkese teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN