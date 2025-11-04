Türk Kızılayı Dicle'de Anaokulunu Ziyaret Etti

Türk Kızılayı Diyarbakır'ın Dicle İlçe Başkanlığı, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında ilçede bulunan anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilerle etkinlik düzenledi.

Türk Kızılayı Dicle İlçe Başkanı Mehmet Hanefi Akalp ve ekibinin katılımıyla gerçekleşen anlamlı etkinlikte, Dicle Anaokulunda okuyan minik öğrenciler, Türk Kızılayının faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Türk Kızılayının kuruluş amacının ve yürüttüğü çalışmaların anlatıldığı etkinlikte, öğrencilere Türk Kızılayı Dicle İlçe Başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler verildi. - DİYARBAKIR