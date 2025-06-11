Türk Kızılayı 157. Yıl Dönümünü Kutladı

Türk Kızılayı 157. Yıl Dönümünü Kutladı
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Kızılay Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın, Türk Kızılayı'nın 157. yıl dönümünde yapmış olduğu açıklamada, insani yardımların önemine vurgu yaptı ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türk Kızılayı'nın kuruluşunun ardından 157. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Kızılay Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın, "Tek gayemiz, nerede bir ihtiyaç varsa orada olmak, acıyı dindirmek ve yaraları sarmaktır" dedi.

Başkan Yalçın mesajında, "157 yıldır insanlığın umudu olan Türk Kızılay, 1868'de Hilal-i Ahmer adıyla başlayan yolculuğunu bugün bölgesinin en güçlü insani yardım hareketi olarak sürdürüyor. Kuruluşumuzdan bu yana tek gayemiz, nerede bir ihtiyaç varsa orada olmak, acıyı dindirmek ve yaraları sarmaktır. Bugün 153'ten fazla ülkede milyonlarca hayata dokunmuş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu gururun mimarı; emeğiyle, gönlüyle, desteğiyle Kızılay'a güç katan sizlersiniz. Azminiz ve fedakarlığınız, hilalimizin ışığını her geçen gün daha da parlak kılıyor.

Önümüzde hala uzanacak eller, sarılacak yaralar, umutla bakacak yüzler var. Birlikte daha güçlüyüz.

157'nci yılımız kutlu olsun. Nice yıllara, nice iyiliklere" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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