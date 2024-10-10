Üye Girişi
Haberler

Türk Kızılay Talas Şubesi'nden Engelsiz Ses Yarışması

Türk Kızılay Talas Şubesi'nden Engelsiz Ses Yarışması
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, engelli vatandaşlar için düzenlenecek Engelsiz Ses, Türkü Yarışması'na başvuruların 30 Ekim'e kadar yapılabileceğini duyurdu. Yarışma, toplumun kaynaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek.

Türk Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, Engelsiz Ses, Türkü Yarışması düzenleyeceklerini söyleyerek, yarışmaya katılacak engelli vatandaşların en geç 30 Ekim tarihine kadar başvuru yapmalarını istedi.

Türk Kızılay'ı Talas Şube Başkanlığı sosyal ve kültürel etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu anlamda 2 etkinlik düzenleyeceklerini söyleyen Türk Kızılay'ı Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, "Türk Kızılay'ı Talas Şube Başkanlığı olarak, sosyal ve kültürel etkinliklerimiz anlamında yine yeni bir etkinlik içerisindeyiz. Etkinliklerimizin biri resim yarışması, bütün vatandaşlarımızın bu resim yarışmasına katılması önem arz ediyor. İkinci etkinliğimiz ise yüzde 40 ve üzeri engelli olan vatandaşlarımıza da ses yarışması. Bu yarışmalarımızdaki ana etkinlik toplumumuzu Kızılay ile tanıştırmak, buluşturmak ve kaynaştırmak. Bu etkinliklerimizi özellikle Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile ortaklaşa yaptığımızı da belirtmek isterim. Yarışmaların toplumumuza güzel kültürel etkinlikler sağlayacağını bir kez daha belirtmek isterim. Türk Kızılay'ı Talas Şube Başkanlığı olarak, etkinliğimize bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

kayseri

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

Köfteci Yusuf'un sahibi kayıp

 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal

 DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı

13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili DEM Partili başkan gözaltında
Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi

Kapıya kadar takip eden tacizciye verilen cezaya bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu? Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir? Seyfi Birbir kimdir? 10 Ekim Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir? PEGASUS BİLET KAMPANYASI: Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Uçuşlar ne kadar, kaç TL? 10 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? DEM Parti Iğdır İl Başkanı kimdir? Mehmet Selçuk tutuklandı mı? Köfteci Yusuf kapatılacak mı? Köfteci Yusuf şubeleri ne olacak? Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi? Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.