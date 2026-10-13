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Türk Kızılay, Sinop'ta yıllık 2 bin 400 ünite kan bağışı hedefiyle birim açıyor

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Türk Kızılay, Sinop'ta yıllık 2 bin 400 ünite kan bağışı hedeflenen yeni kan alma birimini 14 Ekim Çarşamba günü açıyor. Dört yataklı merkez, Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne bağlı beşinci birim olarak Sinop'ta kan bağışı hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak.

Türk Kızılay, gönüllü kan bağışını yaygınlaştırmak ve vatandaşların kan bağışı hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Sinop'ta yeni kan alma birimini hizmete açıyor. Yıllık 2 bin 400 ünite kan bağışı alınması hedeflenen birimin resmi açılışı, 14 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

Mehmet Küçükbaş Kan Alma Birimi'nin yapım ve donanım giderleri hayırsever Mehmet Küçükbaş tarafından karşılandı. Dört yatak kapasitesine sahip merkez, Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne bağlı beşinci kan alma birimi olarak hizmet verecek. Yeni birimin faaliyete geçmesiyle Sinop'ta gönüllü ve düzenli kan bağışının yaygınlaştırılması, bağışçı sayısının artırılması ve kan bağışı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın da katılacağı açılış töreni, 14 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de Yeni Mahalle, Barış Manço Parkı'nda bulunan Mehmet Küçükbaş Kan Alma Birimi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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