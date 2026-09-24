Türk Kızılay Samsun Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek ulaştırıyor

Türk Kızılay Samsun Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek ulaştırıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Kızılay Samsun Şubesi’ne bağlı aşevinde günlük hazırlanan sıcak yemekler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Ekipler, her gün onlarca haneye ulaşarak paylaşma ve dayanışma kültürünü büyütmeyi amaçlıyor.
Türk Kızılay Samsun Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren aşevinde hazırlanan sıcak yemekler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.
Aşevinde günlük olarak hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılarak sıcak yemek desteği sağlanıyor. Kızılay ekipleri, yürütülen çalışmalarla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı ve dayanışma faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlıyor.
Türk Kızılay Samsun Şubesi, aşevinde hazırlanan sıcak yemeklerle her gün onlarca haneye ulaşmaya devam ederken, paylaşma ve dayanışma kültürünün büyütülmesine katkı sağlıyor.