Türk Kızılay Karabük Şubesi'ne yeni hizmet aracı

Türk Kızılay Karabük İl Başkanlığı, sosyal yardım ve insani hizmetlerde kullanılmak üzere yeni bir hizmet aracına kavuştu.

Türk Kızılay Karabük İl Başkanı Av. Cemalettin Yavaşcı, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'dan yeni hizmet aracını teslim aldı. Teslim alınan aracın, Kızılay'ın Karabük genelinde yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleri ile insani yardım çalışmalarına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeni hizmet aracıyla birlikte özellikle doğal afetler başta olmak üzere acil durumlarda daha hızlı ve etkin müdahale imkanı sağlanacağını belirten İl Başkanı Yavaşcı, Kızılay'ın "iyiliği her yere ulaştırma" anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini ifade etti.

Yavaşcı, yeni hizmet aracının Karabük'e ve Kızılay camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. - KARABÜK