Türk Kızılay'ın 46. Aşevi Nevşehir'de Açıldı

Türk Kızılay'ın, Türkiye genelindeki 46'ıncı aşevi, Nevşehir Aşevinin resmi açılışı Türk Kızılay Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Yılmaz, "Aşevleri bizim alan el ile veren el arasında iyilik köprümüzdür" dedi.

Türk Kızılay, Nevşehir Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile iş birliği ile Damat İbrahim Paşa Külliyesindeki Aşevi'nin açılışında konuşan Kızılay Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Aşevleri bizim için 2025 yılında strateji planımızda en öne koyduğumuz projelerimizin başında geliyor. Türk Kızılay herhangi bir afet durumunda kapasitesini harekete geçirebilecek alt yapısını genişletmeye devam ediyor. Kültür ve geleneklerimizde aşevi insanların bir araya gelerek adak kurbanlarını kestiği, çiftçilerin öşür verdiği bir merkez konumundadır. 81 ilde ki tüm şubelerimizin her birine aşevi açmayı hedefliyoruz. Toplumumuzun yaşı artıyor. Bir taraftan sağlık sistemimiz ileri düzeyde ve uzun yaşıyoruz. Bu çerçevede aşevlerini büyüklerimizin kapısını çalma şeklinde konumlandırıyoruz. Aşevleri bizim alan el ile veren el arasında iyilik köprümüzdür. Aşevleri çiftçilerimizin öşürlerini getirip emanet edebilecekleri, adak kurbanlarını emanet edebilecekleri yerlerdir. Aslında aşevleri bizler için öbür dünyamıza yapacağımız yatırımdır. Her aşevimiz bu kadar güzel ve tarihi mekanda olmuyor. 46. sını açtığımız aşevinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılışta konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan ise tarihi mekanın aslına uygun hizmet sunuyor olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Fidan, "Bu hizmet Nevşehir Valiliğimizin himayesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ile Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün ve elbette Kızılay'ımızın işbirliğinde gerçekleştirildi. Bu kurumun afet olduğunda da faaliyet yürütecek olmasını önemsiyoruz. Yıl boyunca her gün ihtiyaç sahiplerinin evlerine araçlarla yemek götürülecek. Hem de kapıları çalınıp halleri hatırları sorulacak. Allah korusun olağanüstü bir afet durumunda da ihtiyaçların giderilmesi yönünde faaliyet gösterecektir. Burada pişen her bir lokma birlik, beraberliğin, kardeşlik ve dayanışmanın nişanesi olacaktır. Ramazan ayında burada yemek pişirme faaliyetleri gece başladı. Neredeyse 15 saat mesai yapıldı. Bunlar amel defterini kapatmayacak güzel hayırlardır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldıktan sonra katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi. - NEVŞEHİR