Türk Kızılay'ın 157. Yılı İçin Türkiye'nin Simge Yapıları Kırmızı Işıkla Aydınlatıldı

Türk Kızılay'ın 157. Yılı İçin Türkiye'nin Simge Yapıları Kırmızı Işıkla Aydınlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılay'ın kuruluş yıldönümü nedeniyle, Türkiye'nin önemli yapıları kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi özel görsellerle donatıldı.

Türk Kızılay'ın 157'nci kuruluş yıldönümünde Türkiye'nin simge yapıları kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Kızılay'ın kuruluş günü vesilesiyle, 11 Haziran gecesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye'nin önemli yapıları kırmızı renge büründü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gece boyunca kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. Galata Kulesi'nin üzerine ise Kızılay'ın 157'nci yılına özel olarak hazırlanan görsel yansıtıldı. Başkent'in simge yapılarından Atakule'de ise hem özel aydınlatma yapıldı hem de hazırlanan görseller kule ekranlarında paylaşıldı. Bu anlamlı gece, Türk Kızılay'ın köklü geçmişine duyulan saygının, insanlığa hizmet eden iyilik mirasının ve birlik ruhunun güçlü bir yansıması olarak hafızalarda yerini aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti

Acun Ilıcalı'nın fişini bakın kim çekmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin

ABD vatandaşlarını açık açık uyardı: O ülkeye seyahat etmeyin
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Sahipsizler'de tartışmalı sahne

Sahipsizler'de tartışmalı yatak sahnesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.