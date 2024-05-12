Türk Kızılay'ı Engelsiz İkram Aracı ile Engelli Bireyleri Sahada Teşvik Ediyor

Türk Kızılay'ı engelli bireyleri Engelsiz İkram Aracı ile olağan ve olağanüstü durumlarda sahada gönüllülük faaliyetlerine katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türk Kızılay tarafından engelli bireyler için özel olarak tasarlanan Engelsiz İkram Aracı, engelli gönüllülerin olağan ve olağanüstü durumlarda sahada Türk Kızılay ekipleriyle omuz omuza çalışması ve engellilerin gönüllülük faaliyetlerine katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. İçerisinde Avrupa normlarına uygun engelli lifti, sesli ve ışıklı çağrı butonları, Braille alfabesiyle desteklenen kabartmalı etiketlerin yer aldığı ikram aracı, engelli bireylerin gönüllülüğün tüm aşamalarında aktif olarak yer almalarını destekliyor.

Hem hizmet alma hem hizmet vermede engelsiz

10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle Engelsiz İkram Aracı'nda dağıtım yapan Engelsiz Kızılay gönüllülerinden işitme engelli Şule Denli ve görme engelli Hamit Alemdaroğlu, aracın farklı engel gruplarının ihtiyaçlarına yanıt verdiğini söyledi. Alemdaroğlu, "Engelsiz ikram aracı gerçekten bir ilk ve çok önemli. Bizler için hem hizmet alma hem hizmet sunmayı sağlayan bir altyapıya sahip. Herhangi bir afet anında engelli olarak biz de katkı vermek istiyoruz. Ama genellikle sen kenarda dur, ihtiyacın varsa biz sana ikramda bulunalım gibi bir tutum oluyor. O da bizleri ikinci plana atılmış gibi hissettiriyor. Ama Türk Kızılay adil bir yaklaşımla hizmet sunma prensibine uygun olarak engelli birey de hizmet verebilir diyor. Ben de işte bu diyorum. Bizim için mutluluk verici" diye konuştu.

"Engellilerin yardım faaliyetine katılması önyargıları kırıyor"

Engelsiz İkram Aracı projesinde görev alan Kızılay Engelsiz Ankara Başkanı Ayhan Metin ise toplumda çoğunlukla engellilerin yardıma muhtaç bireyler gibi algılandığına değinerek engelli bireylerin yardım faaliyetlerinde bulunmasının bu önyargıyı kırmayı sağladığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Ben gönüllülük faaliyetlerine katılarak hem kendimi rehabilite ediyorum, rahatlıyorum. Hem toplumu harekete geçiriyorum, ne kadar güzel. Bu tür önyargıların kırılmasına da destek oluyorum. O nedenle diyorum ki engelli arkadaşlar mutlaka yardım faaliyetlerinde siz de yer alın."

Engelsiz İkram Araçları'nın sayısının her ilde en az bir araçla hizmet verecek şekilde artmasının planlandığını aktaran Metin, "Bu, toplumsal bütünleşmeyi çok güzel gösteren faaliyetlerden biri oldu. Bütün ikram araçları buna dönüşürse o zaman olması gerektiği gibi hep birlikte yardım faaliyetinde bulunacağız" dedi.

Türk Kızılay çatısı altında engelli bireylere yönelik hizmetleri geliştirmek amacıyla kurulan Engelsiz Kızılay, sosyal uyuma yönelik farkındalık kazandırma çalışmalarının yanı sıra engelli bireylerin Kızılay faaliyetlerine gönüllü katılımlarını artırmayı amaçlıyor. - ANKARA