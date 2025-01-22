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Türk Kızılay Derneği Yakutiye Şubesi İhtiyaç Sahiplerine 2,6 Milyon TL Yardımda Bulundu

Türk Kızılay Derneği Yakutiye Şubesi İhtiyaç Sahiplerine 2,6 Milyon TL Yardımda Bulundu
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Türk Kızılay Derneği Yakutiye Şubesi, 2023-2024 yılları arasında ihtiyaç sahibi ailelere toplam 2 milyon 600 bin TL nakdi destek sağlarken, ayrıca gıda, giyim ve diğer yardımlarla mağdur vatandaşların yaşam standartlarını artırmayı hedefledi.

Türk Kızılay Derneği Yakutiye Şubesi, 2023-2024 yılları arasında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gerçekleştirdiği sosyal yardım programlarıyla dikkat çekti.

Türk Kızılay Derneği Yakutiye Şubesi, bu dönemde toplamda 2 milyon 600 bin TL nakdi destek sağladı. Maddi yardımların yanı sıra, ihtiyaç sahibi ailelere bin 600 adet gıda kolisi, bin 600 litre ayçiçek yağı ve bin 600 adet 5 kilogramlık un dağıtılarak temel ihtiyaçlar karşılandı. Ayrıca bin 600 kişiye giyim yardımı yapılarak vatandaşların yaşam standartlarına katkı sağlandı.

Yakutiye Şube Başkanı Recep Küçükoğlu, yapılan yardımların zor durumda olan vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçladığını belirterek "Amacımız, vatandaşlarımızın yüzlerindeki gülümsemeyi artırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmektir. Unutmayalım ki, zor zamanlar geçiren her birey toplumumuzun bir parçasıdır. Onların yanında olmak en büyük sorumluluğumuzdur." dedi.

Küçükoğlu, gelecekte daha fazla yardım projesini hayata geçirmeyi planladıklarını ve tüm vatandaşları Türk Kızılay etkinliklerine destek olmaya davet etti. Ayrıca, yardımların gerçekleştirilmesinde emeği geçen personele ve gönüllülere teşekkür ederek, Türk Kızılay'ın her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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