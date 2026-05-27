Haberler

Türk Kızılay'ın Pakistan'da vekaleten kestiği kurbanlar yaklaşık 4 bin 700 aileye dağıtılacak

Türk Kızılay'ın Pakistan'da vekaleten kestiği kurbanlar yaklaşık 4 bin 700 aileye dağıtılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay, Pakistan'ın Lahor kentinde 200 büyükbaş kurban keserek etlerini yaklaşık 4 bin 700 aileye dağıtacak.

Türk Kızılay, Pakistan'ın Lahor kentinde vekaleten kurban kesimi gerçekleştirdi. Kesilen 200 büyükbaş kurbanlığın etleri yaklaşık 4 bin 700 aileye dağıtılacak.

Türk Kızılay tarafından her yıl düzenlenen vekaleten kurban kesimi, bu sene Pakistan'ın Lahor kentinde gerçekleştirildi. Organizasyonda 200 büyükbaş kurbanın kesimi yapıldı. Pakistan Delegasyon Başkanı Beyza Taner, Pakistan'da 2005 yılından itibaren çeşitli alanlarda yardım faaliyetleri yapıldığına değinerek, "2026 kurban programı kapsamında Pakistan'ın Lahor bölgesinde kesimlerimizi gerçekleştireceğiz inşallah. 200 büyükbaş hayvan, bin 400 hisse olmak üzere birinci gün kesimlerimiz sağlanacak. İkinci ve üçüncü gün dağıtımlarımız Lahor ve İslamabad başta olmak üzere 5 farklı bölgede sağlanıyor olacak" dedi.

"21 yıldır faaliyetlerimiz Pakistan'ın tüm bölgelerinde devam ediyor"

Pakistan'ın kardeş ülke olduğunu ifade eden Taner, "2005 yılındaki Keşmir depremi kapsamında aslında ilk faaliyetlerimiz başladı. Türk Kızılay'ın ilk delegasyon başkanlığı da oluyor. Yurtdışında 2005 yılından bu yana yani yaklaşık 21 yıldır faaliyetlerimiz Pakistan'ın tüm bölgelerinde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 4 bin 700 aileye dağıtımını gerçekleştireceğiz"

23 yıldır Türk Kızılay'da görev yaptığını belirten İsmail Çelikyay ise, "Burada değerli Kızılay gönül bağışçılarımızın bize vermiş oldukları kurban vekaletlerini İslami şartlara uygun olacak şekilde hijyenik bir ortamda kesip, yaklaşık 4 bin 700 aileye dağıtımını gerçekleştireceğiz" dedi.

200 büyükbaş hayvanın kesileceğini belirten Çelikyay, "Birinci gün kesimlerimizi gerçekleştireceğiz, daha sonra etlerimizi uygun şartlarda soğutup, dondurup beşer kiloluk paketler halinde ihtiyaç sahiplerine bayramın iki ve üçüncü günü dağıtımını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. - LAHOR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı

Müslümanlar o ülkede camilere sığmadı! Bölgede kuş uçurtmadılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Kurbanlık hayvana vicdanları sızlatan muamele! Görenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi

Vicdana sığmayan görüntü! İzleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama

Ünlü deprem bilimcinin 24 yıllık evliliği bitiyor! Eşine çok suçlama
'Affetmem' dediği Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yarın kurultay kararı al, siyaseti bırakırım

"Affetmem" dediği isimden çağrı geldi: Yaparsan siyaseti bırakırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram namazında Acun Ilıcalı da eşlik etti

Erdoğan gazetecilere simit ikram ederken kameraya yansıdı
Dorukhan Büyükışık dosyasında beyanlar birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması

Dosyada ifadeler birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar

Bayram sabahı ses getiren görüntü