Türk Kızılay, Batı Şeria'ya 1200 Gıda Kolisi Yardımı Gönderdi

Türk Kızılay, Batı Şeria'ya 1200 Gıda Kolisi Yardımı Gönderdi
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Türk Kızılay, Gazze'deki insani yardım çabalarına ek olarak Batı Şeria'nın Cenin kentine 1200 adet gıda kolisi ulaştırdı. Ayrıca, Gazze'deki insani acıları hafifletmek için aşevi faaliyetiyle sıcak yemek desteği de sağlıyor.

Türk Kızılay, Batı Şeria'ya ulaştırmak için bin 200 gıda kolisi hazırladı.

Kıtlıkla mücadele eden Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için çalışan Türk Kızılay bir yandan da Batı Şeria'daki insani ihtiyaçları destekliyor. Bu kapsamda Batı Şeria'nın işgal altındaki Cenin kentine Filistin Kızılayı ortaklığıyla bin 200 adet gıda kolisi ulaştırmayı başardı.

Çatışmaların ilk gününden beri Gazze'deki insani acıyı hafifletmek için çalışan Türk Kızılay, bölgede aşevi faaliyetiyle günlük sıcak yemek desteğini sürdürüyor. Kızılay ekipleri, Gazze'ye Mısır ve Ürdün üzerinden insani yardım malzemelerinin girişini sağlamak için de çalışmaya devam ediyor.

Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'daki insani yardım ihtiyaçlarını destekleyen Kızılay, işgal altındaki Cenin kentine bin 200 gıda kolisi ulaştırmayı başardı. Gıda yardımlarını Türk Türkmen Filistin Dostluk Derneği adına teslim alan yetkililer, yardımları ulaşmasını sağlayan Türk halkına ve Türk Kızılay'a teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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