Türk Kızılay'a Teşekkür Belgesi Takdim Edildi

Türkiye genelinde yaşanan afet ve acil durumlar karşısında gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, 2025 yılında Türkiye genelinde meydana gelen afet ve acil durumlarda gösterdiği özverili çalışmalar ve üstün gayretlerinden dolayı Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. İstanbul'da düzenlenen törende Öner Gürsel'e teşekkür belgesini, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tarafından verildi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, yaptığı açıklamada, bu ödülün yalnızca kendisine değil, Manisa'daki tüm İlçe Şubeleri, Kızılay personeli ve gönüllülerine ait olduğunu söyledi. Gürsel, "Türk Kızılay Genel Başkanımız Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'a bu anlamlı belge için teşekkür ediyorum. Manisa'daki tüm İlçe Şubelerimiz, Kızılay personellerimiz ve gönüllülerimize de üstün gayretleri için minnettarım. Bizler her zaman sahada, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA