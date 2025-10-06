Haberler

Türk Kızılay'a Teşekkür Belgesi Takdim Edildi

Türk Kızılay'a Teşekkür Belgesi Takdim Edildi
Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Türkiye genelinde yaşanan afetlerdeki özverili çalışmaları nedeniyle Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Törende belgesini Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın elinden aldı.

Türkiye genelinde yaşanan afet ve acil durumlar karşısında gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, 2025 yılında Türkiye genelinde meydana gelen afet ve acil durumlarda gösterdiği özverili çalışmalar ve üstün gayretlerinden dolayı Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. İstanbul'da düzenlenen törende Öner Gürsel'e teşekkür belgesini, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tarafından verildi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, yaptığı açıklamada, bu ödülün yalnızca kendisine değil, Manisa'daki tüm İlçe Şubeleri, Kızılay personeli ve gönüllülerine ait olduğunu söyledi. Gürsel, "Türk Kızılay Genel Başkanımız Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'a bu anlamlı belge için teşekkür ediyorum. Manisa'daki tüm İlçe Şubelerimiz, Kızılay personellerimiz ve gönüllülerimize de üstün gayretleri için minnettarım. Bizler her zaman sahada, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
