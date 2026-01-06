Türk Kızılay Başkanı Yılmaz: '2025 yılında 12,5 milyar lirayı aşkın bağış gerçekleşti'

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 2025 yılında toplam 33 milyona yakın kişiye ulaşıldığını aktararak, "Bunların 21,5 milyonu yurtiçinde 11 milyonu da yurt dışında ulaştığımız kişi sayısıydı. Toplamda 12,5 milyar düzeyinde bağış gerçekleşti" dedi.

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında Türk Kızılay'ın faaliyet ve hedeflerini açıkladı.

"158 yıldır bir grafik çizsek Türk Kızılay'ın gücü aratarak devam ediyor"

2025 yılı faaliyetlerini değerlendiren Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Dünyaya baktığımız zaman artık acıların arttığı, her gün başka bir olaya uyandığımız bir dünya var 2025 yılı da böyle geçti maalesef. Çok şükür çok büyük bir afetimiz olmadı, belki çok büyük bir afetten yeni çıktığımız için afetlere bakış açımızda biraz daha dirençli olmaya başladı ama yine orman yangınları oldu, soğuk zamanlarda yolda kalmalar gerçekleşti. Büyük yıkımlar olmasa da yer küre bizi uyardı. Doğal afetler dünyanın dört bir tarafında Pakistan'daki seli gibi yada Gazze'de en son olan tufan gibi devam ederken, insan eliyle olan çatışmalar, savaşlar ve sıkıntılar dünyanın her tarafındaydı. Çok şükür 158 yıl olmuş, 158 yıldır bir grafik çizsek Türk Kızılay'ın hem bağışları, hem ulaştığı kişi sayısı, hem gönüllüleri hem de gücü aratarak devam ediyor" dedi.

"Toplamda 12,5 milyar düzeyinde bağış gerçekleşti"

2025 yılında toplam 33 milyona yakın kişiye ulaşıldığını aktaran Başkan Yılmaz, "Bunların 21,5 milyonu yurtiçinde 11 milyonu da yurt dışında ulaştığımız kişi sayısıydı. Toplamda 12,5 milyar düzeyinde bağış gerçekleşti, bu 12.5 milyar bağışı 1 milyon tekil bağışçı gerçekleştirdi. Bir yanda da aslında duası, desteği ve emaneti anlamına geliyor. İnsan kaynağı anlamında da en büyük gücümüz gönüllülerimiz" ifadelerini kullandı.

"Kızılay Aşevleri tarihi bir role sahip"

Aşevleriyle ilgili bağış kampanyalarının başladığını söyleyen Başkan Yılmaz, "Kızılay Aşevleri tarihi bir role sahip aslında. Şu anda 45 tane aşevimiz var, her gün 40 ila 45 bin arasında kişinin kapısını çalarak sıcak yemeğini güler yüzle teslim ediyoruz. Bu her gün yaptığımız operasyonumuz. Biz bunu 81 ilin hepsinde yapabilir hale gelmeyi arzu ediyoruz. Burada da 2 tane temel sebebimiz var. Bunlardan birincisi Türkiye'nin yüzde 20 oranında tek başına yaşayan bir nüfusu var ve Türkiye yaşlanıyor. Doğurganlık oranımız azalıyor. Eşini kaybetmiş bir Ayşe teyze bir Ahmet amca evinde tek başına evinde yaşamak istiyor, ama çocukları okumuş başka şehirde ve çocuklarının aklı anne babasında. Biz istiyoruz ki, kocaman bir milletiz. Neden birbirimizin annesinin babasının ellerini öpmüyoruz? 81 ile 81 aşevi derken hedefimiz Ayşe teyzeler Ahmet amcalar ve engellisi olanlar" diye konuştu.

"Programlara "akran zorbalığı" eğitimleri eklenecek"

Türk Kızılay, 34 ilde 45 aşevi ile günlük yaklaşık 41 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Aşevleri, yemek hizmetinin yanı sıra yaşlı, engelli ve evinden çıkmakta zorlanan vatandaşlara yönelik sosyal temas ve destek hizmeti de sunuyor. 2026 yılı planları kapsamında toplumsal bilinçlendirme eğitimlerinin kapsamı genişletilecek, programlara "akran zorbalığı" eğitimleri eklenecek. Bu çalışmalarla 10 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor. Sağlık alanında ise Türkiye'nin ilk plazma kaynaklı ilaç üretim projesi hayata geçirilecek. Ayrıca İstanbul Silivri'de Kan Torbası Üretim Tesisi kurularak yıllık yaklaşık 3 milyon adet kan torbasının yerli üretimi sağlanacak. Sosyal destek çalışmalarında Kızılay Butik modeli uygulanmaya devam edecek. Bu modelle ihtiyaç sahipleri sıfır giysi ve ayakkabı ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabilecek.

2025'te 32,9 milyon kişiye destek

Türk Kızılay, 2025 yılında yurt içinde ve yurt dışında toplam 32 milyon 902 bin 742 kişiye ulaştı. Aynı yıl içinde 6 bin 283 çalışan, 446 bin 926 gönüllü ve 1 milyonu aşkın bağışçının desteğiyle 12,5 milyar lirayı aşkın bağış toplandı. Afet çalışmaları kapsamında 2025 yılında 1 milyon 324 bin kişiye ulaşıldı. Uluslararası yardım faaliyetleri, Gazze, Suriye, Sudan ve Afganistan başta olmak üzere birçok ülkede devam etti. Kan ve kök hücre hizmetleri kapsamında ise 2025 yılında 3 milyon ünite kan bağışı hedefine ulaşıldığı açıklandı. - İSTANBUL