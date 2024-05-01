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TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ta Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı ve Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Kazancı Yokuşuna Kazancı Yokuşu'na karanfil ve Taksim'e çelenk bıraktı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), TOLEYİS ve beraberindeki grup 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Kazancı Yokuşuna karanfil bırakıp Taksim Meydanı'na gelerek çelenk bıraktı.

Kazancı Yokuşunda TÜRK-İŞ ve TOLEYİS adına açıklama yapan TOLEYİS Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı, "İşçi sınıfı 1 Mayısı asla unutmayacaktır. 1 Mayıslar 12 Eylül öncesi kötü sonuçlarla neticelendi. 12 Eylül'den sonra yeniden özgürlükleri kazanmak için işçi sınıfı çok büyük mücadeleler verdi. Sonunda sayın Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs'ı bayram ilan etti. Taksim gibi bir yerde güvenliğin mutlak suretle sağlanması gerekir. Gerekmemesi içinde hiçbir sebep yok. Biz artık polisimize saygı duyan, askerimize saygı duyan, milletimize saygı duyan bir birimizi seven bir topluluk haline geldik. Bundan sonra hem siyasetçilerin hem Türkiye'yi yönetenlerin kucaklaşması gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kazancı Yokuşu 1 Mayıs Türkiye Taksim Yerel Politika Güncel Haberler

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