Türk Halk Müziği Sanatçısı Şakir Öner Günhan Hayatını Kaybetti

Türk halk müziğinin sevilen sesi Şakir Öner Günhan (82), Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

1942 yılında doğan Günhan, 2020 yılında düzenli aralıklarla yaptırdığı check-up sırasında kalın bağırsak kanserine yakalandığını öğrendi. Tümörün kontrol altına alınması için kemoterapi tedavisi almaya başlayan Günhan'ın, kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından ameliyat olmasına karar verildi. Tedavi altına alınan Günhan, 3 kez kanseri yendi. 4'üncü kez kansere yakalanan evli ve 1 çocuk babası Şakir Önen Günhan, 5 gün önce özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı.

Günhan, bugün öğle saatlerine doğru hayatını kaybetti. Günhan'ın cenazesi yarın (pazar) öğle namazına müteakip Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - MUĞLA