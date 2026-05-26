Haberler

Türk hacılar Arafat'a ulaştı

Türk hacılar Arafat'a ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mekke'den Arafat'a özel yolla 21 km'lik mesafeyi 25 dakikada aşan Türk hacı adayları, LED sistemlerle 3 kat fazla aydınlatılan çadırlarda vakfe saatini bekliyor.

Mekke'den Arafat'a doğru yola çıkan Türk hacı adayları, kendilerine tahsis edilen özel yol sayesinde 21 kilometrelik mesafeyi 25 dakikada aşarak Arafat çadırlarına ulaştı. Çadırlardaki konfor ve hizmetten çok memnun olduklarını belirten hacılar, bu yıl ilk kez devreye alınan LED sistemler sayesinde geçen seneye göre 3 kat daha fazla aydınlatılmış alanlarda vakfe saatini bekliyor.

Kutsal topraklarda hac farizasını yerine getiren milyonlarca Müslüman için haccın en önemli rüknü olan Arafat vakfesi başladı. Mekke'deki konaklama yerlerinden araçlarla hareket eden Türk hacı adayları, bu yıl kendileri için ayrılan özel güzergah sayesinde Arafat'a son derece konforlu ve hızlı bir şekilde intikal etti. Yoğun araç trafiğine takılmadan ilerleyen Türk kafileleri, 21 kilometrelik yolculuğu sadece 25 dakikada tamamlayarak Arafat'taki çadırlarına yerleşti. Çadırlardaki konfor düzeyinden ve sunulan hizmetlerden çok memnun olduklarını dile getiren Türk hacılar, özellikle bu yıl kurulan yeni teknolojiye dikkat çekti. Altyapı çalışmaları kapsamında devreye alınan LED sistemler sayesinde, çadırlarda geçen seneye oranla 3 kat daha fazla aydınlatma sağlandı.

İslam alemi için büyük önem taşıyan Zilhicce ayının 9. gününde (Arefe günü), kutsal topraklardaki tüm hacı adayları Arafat ovasında buluştu. Haccın en önemli ve ikinci farzı kabul edilen bu ibadette, Arafat ovasında bir an dahi olsa bulunarak eller semaya açılıyor ve dualar ediliyor.

Bir sonraki durak Müzdelife

Arafat'taki vakfe ibadetini gün batımı ile birlikte eksiksiz şekilde tamamlayacak olan hacı adayları, kutsal topraklardaki yolculuklarına devam edecek. Günün kararmasıyla birlikte milyonlarca hacı, dualarla birlikte bir sonraki durakları olan Müzdelife bölgesine doğru inişe geçecek. - MEKKE'İ MÜKERREME

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak

İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi! Özel'e bayram sonrası kötü haber
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4

En yakınındaki isimlerden birisi oy oranını bile açıkladı
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var

Trump'tan 6 ülkeye "İran" çağrısı! Türkiye'nın imzalaması imkansız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Victor Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim

Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı

Görüştüğü golcünün ismini verdi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı

Yeşilçam efsanesinden gözyaşları içinde yardım çığlığı: Artık yoruldum
Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den dev talip

Dünya devi Ferdi'ye talip!