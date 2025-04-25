Türk Fındığı Fidanlarında Sulama ve Biyokömür Uygulamaları Üzerine Araştırma

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Zeynep Bengisu Yeşil, tarafından yürütülen "Türk Fındığı Fidanlarında Sulama ve Biyokömür Uygulamalarının Prolin ve Toprak Özelliklerine Etkisi" başlıklı çalışma, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültemiz tarafından düzenlenen "Akçakoca Geleceğini Planlıyor" sempozyumunda sunuldu.

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) Müdür Yardımcısı, Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜFAM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Koç'un danışmanlığında yürütülen çalışmada, 3 yaşındaki Türk fındığı (Corylus colurna) fidanları üzerinde farklı sulama düzeyleri ve fındık kabuğundan elde edilen biyokömür dozlarının etkileri incelendi.

Uygulamaların bitkilerde kuraklık stresine karşı prolin birikimi üzerindeki etkileri ile toprak özellikleri olan organik madde miktarı, pH, elektriksel iletkenlik ve nem içeriği üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği araştırma kapsamında; biyokömür uygulamalarının bitkilerin fizyolojik direncini artırdığını ve toprak özelliklerinde olumlu gelişmeler sağladığını ortaya konuldu.

Geleneksel ocak sisteminden tek ağaç sistemine geçiş sürecinde, Corylus colurna türünün dayanıklılığına dikkat çekerek, bu tür üzerine yapılacak bilimsel araştırmalara zemin oluşturan çalışma, fındık tarımında kuraklığa dayanıklı ve sürdürülebilir üretim tekniklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. - DÜZCE