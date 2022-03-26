Türk Dünyası Kültür Başkenti'nde nevruz coşkusu

Türk Dünyası'nın Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'da nevruz coşkusu yaşanıyor. Orhaneli ilçesinde düzenlenen nevruz programına yoğun ilgi gösterildi.

Orhaneli Devlet Hastanesi önünden yürümeye başlayan kortejde önde atlı yörükler, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Azerbaycan Folklor gösteri ekibi, öğrenciler ve protokol yer aldı. Programa Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

9 Eylül Meydanı'nda ilçe halkına seslenen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt "Bu etkinlikler Türklerin birlik beraberlik içerisinde olduğunun bir göstergesidir. Bizler Türk'üz, bugüne kadar dünyanın her zaman sigortası konumunda olmuşuz. İnşallah bundan sonraki süreçte de tüm dünyanın güvencesi olmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm Türk'lerin beraberliğini daim eylesin" dedi.

Türkmen folklor ekibinin gösterisi vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. - BURSA