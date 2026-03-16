Türk donanmasının gururu olan savaş gemileri ziyarete açıldı

Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş gemileri halkın ziyaretine açıldı.

Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan yerli gemiler 'TCG Heybeliada', 'TCG Kınalıada' ve 'TCG Ayvalık' mayın avlama gemisi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'nci yıl dönümü çerçevesinde halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, GESTAŞ Feribot iskelesine demirleyen savaş gemilerini görmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, ziyaret sırasında gemiler hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu. Askeri personel sorulan soruları içtenlikle yanıtlarken, seyrüsefer cihazları hakkında da bilgiler verdi.

"Bunu deneyimlemek de çok güzel bir şey"

Gemileri gezen Ahmet Ermin, "Çanakkale Savaşı'nın 111'inci yılındayız. Milli Savunma Bakanlığı bize gemiyi gezme fırsatı sundu. Şanlı Türk ordumuzun bu şekilde gemilerinin olmasını, tesisatlarının olmasını görmek çok güzel bir şey. Bunu deneyimlemek de çok güzel bir şey. Allah ordumuza zeval vermesin diyoruz. Şu dönemde en büyük kurtarıcılarımız kendileri. Onlara güveniyoruz. Tabii ki de daha iyi projeleri, daha iyi gemileri de görme şansı bulmak istiyoruz" dedi.

"Donanmamızda böyle güzel gemilerin olması çok gurur verici"

'Çanakkale ruhu'nu yerinde deneyimlemek için ailesi ile İstanbul'dan Çanakkale'ye gelen Yakup Serkan Barkol, "Gerçekten donanmamızda böyle güzel gemilerin olması çok gurur verici. Öncelikle çocukları getirdik, bu ruhu hissetsinler diye. 18 Mart zaferini tabii ki savaşan Mehmetçiklerimiz, şehitlerimiz kadar hissetmeseler bile en azından bu güzel duyguyu şimdiden damarlarında hissedebilsinler diye onları bu zaferi kutlamak için yerinde görsünler diye İstanbul'dan geldik. Çok güzeldi, çok heyecanlıydı" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
