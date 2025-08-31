Dumlupınar'da Zafer Kampı Etkinliği

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bir araya gelen Türk Chopper Motor Kulübü üyeleri, önemli bir etkinliğe daha imza attı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Zafer Kampı" çerçevesinde Dumlupınar Şehitliği'nde konaklayan ve anma programına katılan kulüp üyeleri, bu yıl da 150'den fazla motorcuyla zafer ruhunu yerinde yaşadı. Etkinliklerin ardından kulüp üyeleri, bölgenin önde gelen sanayi kuruluşlara konuk oldu.

Fabrika yönetimi ve çalışanları tarafından coşkuyla karşılanan motorcular, porselen üretim sürecini yakından inceleme fırsatı buldu. Porselen fabrikası yetkilileri, bu ziyaretin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, milli değerleri yaşatmaya katkı sunan Türk Chopper üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret sırasında, zaferin kazanıldığı topraklarda milli ruh ve tarih bilinciyle buluşan motorcuların, Türkiye'nin sanayi gücüyle kaynaşması dikkat çekti. Fabrika turu sırasında motorcular, porselenin üretim yolculuğunu yerinde görerek geçmişin fedakarlıkları ile bugünün üretim azmi arasında bir bağ kurdu.

Porselen fabrikası yetkilileri, "Bu buluşma, Türkiye'nin geçmişten aldığı ilhamla geleceğe nasıl yürüdüğünün somut bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA