BAÜN Turizm Fakültesi'nde Coşkulu Mezuniyet Töreni

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Turizm Fakültesinde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Bu öğretim yılının ilk mezuniyet töreninde öğrenciler kep attılar.

BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda düzenlenen tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Mezun öğrenciler ve ailelerinin yoğun katılım gösterdiği törende, dönem birincisi Bilgesu Babacan öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştirdi.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Köroğlu ise yaptığı konuşmada öğrencilerin akademik süreç boyunca gösterdikleri emek ve başarıya vurgu yaparak mezunları başarılarından dolayı kutladı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Murat Doğdubay'ın yanı sıra dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrencilerin ailelerinin de yer aldığı tören, dereceye giren öğrencilere ve mezunlara belgelerinin takdim edilmesinin ardından kep atma töreniyle sona erdi. - BALIKESİR

