Turistlere Eğlence Sunan Adamın Köpeği Çalındı, Kalp Krizi Geçirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yıllarca omuzundaki köpeğiyle birlikte zil takıp oynayarak turistlerin ilgi odağı olan Süleyman Güler'in Pinscher cinsi köpeği sahipsiz zannedilip alındı. Yıllardır omuzundan indirmediği köpeğini tuvalet ihtiyacı için indirdiği sırada alındığını gören adam hayatını şokunu yaşadı. Kayıp ilanı sonrası alan kişinin geri getirmesiyle köpeğine kavuşan Güler, " Onu göremeyince kalp krizi geçirdim. Bu anlatılamaz bir sevgi" dedi.

Manavgat Evrenseki Turizm Bölgesinde kendi yaptığı 3 tekerlekli elektrikli bisikletine binip omuzundaki köpeğiyle zil takıp oynan ve geçimini turistlerin verdiği bahşişlerle sağlayan Süleyman Güler, geçtiğimiz gün hayvanının tuvalet ihtiyacını karşılamak için onu omuzundan indirdi. Bu sırada ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, sahipsiz sandığı köpeği alarak gitti. Etrafına bakınca Mia adını verdiği köpeğini göremeyen adam, onun çalındığını sandı. Sosyal medyadan kayıp ilanı da veren Güler, 1 gün sonrası ise can dostuna kavuştu.

"Kalp krizi geçirdim"

Güler, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Sahipsiz zannedip birisi götürmüş. Bunlar özel köpekler, sahipsiz değil. Onu göremeyince kalp krizi geçirdim. Bu anlatılamaz bir sevgi. Bugüne kadar koynuma yatan bir köpekti, alındığı için dün akşam yatamadık. Getiren arkadaşa teşekkür ediyorum." - ANTALYA