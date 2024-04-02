Turistik Doğu Ekspresi'ne Alternatif Yeni Trenler İşletilmeye Başlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif iki yeni turistik tren işletilmeye başlıyor. Ankara- Diyarbakır seferini yapacak olan turistik tren ilk ziyaretinde fenomenleri ağırladı.

Turistik trenlerin Nisan ayında seferlerine başlayacağı ve Haziran ayının ortalarına kadar sefer yapacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana sürdürülen öncelikli demiryolu politikaları sonucu yüksek hızlı demiryolu hatları inşa edilirken mevcut demiryolu ağı yenilendi, modernize edildi, araç filosu gençleştirildi, hizmet kalitesi artırıldı. Böylelikle tren seyahati vatandaşımızın günlük yaşamına girdi ve ulaşım alışkanlıklarını değiştirdi. Bu kapsamda yüksek hızlı trenlerin yanında konvansiyonel hatlarda işletilen trenlere olan taleplerin artmasıyla birlikte iki yeni turistik tren daha işletilmeye başlanacak.

Turistik treni

Ankara- Diyarbakır turistik treninin 1051 kilometre hat uzunluğunda Ankara- Diyarbakır parkurunda işletileceği belirtildi. Ankara-Diyarbakır- Ankara turistik treninin 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluştuğu belirtildi. Ankara'dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55'te hareket edecek trenin, Diyarbakır'dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'da yola çıkacağı belirtildi. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da 4 saat, Kayseri' de 3 turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunacak.

Deneme amaçlı Ankara'dan Diyarbakır'a gelen turistik trenin bugünkü yolcuları ünlü fenomenler oldu. Fenomenler Ankara-Diyarbakır turistik treni ile tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı buldu.

Ankara-Tatvan turistik treni

Bin 262 kilometrelik Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda işletilecek turistik tren ise, Ankara'dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55'te seferlerine başlayacak. Ankara-Tatvan seferinde Elazığ'da 4 saatlik bir duruş gerçekleştirecek. 19 Nisan Cuma günü de Tatvan'dan 06.35'te hareket edecek tren Tatvan-Ankara seferinde Palu'da 3 saat, Elazığ'da 4 saat ve Kayseri'de 3 saatlik duruş yapacak. Ankara-Tatvan-Ankara turistik treni, 9 yataklı vagon ve 1 yemekli vagondan oluşuyor.

Trenlerin fiyatları ise Ankara-Diyarbakır parkurunda yataklı vagonda bir oda fiyatının 9 bin TL, Diyarbakır-Ankara parkurunda 8 bin TL, Ankara-Tatvan parkurunda 9 bin 900 TL, Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin TL olarak belirlendi. Yataklı vagonda bir odada iki kişinin seyahat edebildiği ve buzdolabı ile bir lavabo bulunduğu belirtildi. - DİYARBAKIR