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Turistik Doğu Ekspresi: Sömestr Tatilinin Gözdesi

Turistik Doğu Ekspresi: Sömestr Tatilinin Gözdesi
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Ankara-Kars arasında sefer düzenleyen Turistik Doğu Ekspresi, sömestr tatilinde doluluk oranını yüzde yüze çıkararak gezginlerin en çok tercih ettiği güzergah oldu. Yolcular, masalsı yolculukları esnasında Erzincan'da mola vererek bölgenin güzelliklerini keşfetti.

Ankara-Kars arasında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi, sömestr tatilinde de gezginlerin en çok tercih ettiği tur güzergahı oldu.

Kültür turizmi kapsamında seyahat severlerin en çok tercih ettiği güzergahlardan biri olan Turistik Doğu Ekspresi, yolculuğuna devam ediyor. Sezonun ilk seferinin 24 Aralık 2024 tarihinde başlamasının ardından, seferler tüm hızıyla devam ediyor. Herkesin çok merak ettiği masalsı yolculuk, Ankara'dan başlıyor. Ankara'dan yola çıkan tren, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'dan geçerek keyifli yolculuğu Kars'ta tamamlıyor. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nün en uzun rotalarından biri olan ve Avrupa'da ilk 10 rota içerisinde bulunan Ankara-Kars hattında her gün hizmet veren Doğu Ekspresi ile seyahat etmek isteyenler, yurdun dört bir yanından hatta yurt dışından gelip Ankara'dan Doğu Ekspresi ile Kars'a gidiyor. Turistik tura annesiyle birlikte katılan Murat Sevimli, "Annem beni buraya karnem iyi olduğu için getirdi. Annemle birlikte tren turunda Kars'a gidiyorum. Çok beğendim. Yolculuğumuz iyi geçiyor" dedi.

Turistik Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuğa çıkan Bayık çifti de, hayal ettikleri geziyi gerçekleştirebildikleri için çok mutlu olduklarını belirtti. Fatma Bayık, "Her şey süper. Vagonumuzu süsledik. Güzel bir yolculuk olmasını diliyoruz" dedi.

Kadir Bayık ise "Hep hayalini kuruyorduk. Düşündüğümüz birşeydi. Bugüne nasip oldu" diye konuştu. Erzincan'da mola veren trenin yolcularından Ebru Kurt'ta, imkanı olan herkesin bu tura katılarak, muhteşem yolculuğu tecrübe etmesini tavsiye etti.

Doluluk oranı yarıyıl tatilinde yüzde yüze ulaşan Turistik Doğu Ekspresi, güzergahta bulunan illerdeki turizmcilerin de yüzünü güldürüyor. Verilen 3 saatlik molada Erzincan'ın meşhur Girlevik Şelalesi'ni görme fırsatı bulan gezginler, bol bol fotoğraf çektirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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