Üye Girişi
Haberler

Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'da karşılandı

Güncelleme:
Abone Ol

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonun ilk yolculuğuna başladı. Ankara'dan hareket eden tren Erzincan Garında düzenlenen törenle karşılandı. Yolculara gül ve yöresel ürünler ikram edildi.

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonun ilk yolculuğuna başladı. Ankara'dan hareket eden tren Erzincan Garında düzenlenen törenle karşılandı.

Turistik Doğu Ekspresi yolcuları Erzincan'da güllerle karşılandı. Karşılama programında, davul ve zurna eşliğinde halk oyunları ekipleri tarafından Erzincan halayı oynandı. Trenin yolcularına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve diğer protokol üyeleri tarafından gül verildi. Yöresel ürünler ikram edildi.

Vali Aydoğdu, "Erzincan'ımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün gelen trenimizin karşılamasını yaptık. Biz şuna inanıyoruz gelen misafirimizi ne kadar değerli hissettirirsek onlarda Erzincan'a her zaman gelirler ve bizi tanıma fırsatı bulurlar. Erzincan bu bölgenin parlayan bir yıldızı. Bizim hem kültürel hem tarihsel anlamda çok ciddi bir geçmişimiz var. Su sporları ve doğa sporlarında Erzincan Türkiye'nin öncü illerinden birisi. Şehrimize hoş geldiniz" dedi.

Erzincan'da yaklaşık 1,5 saat mola veren Turistik Doğu Ekspresi daha sonra Erzurum - Kars istikametine devam etti.

Erzincan Garından düzenlenen karşılama törenine; Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğu Ekspresi Erzincan Ankara Yerel yönetim Ulaşım Kültür Etkinlik Turizm Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title