Turgutlu Haftalık Haber Bülteni 22. Bölümü ile Yayında

Turgutlu Belediyesi tarafından kent genelinde hafta boyunca düzenlenen etkinlik, faaliyet ve çalışmaların paylaşıldığı haftalık haber bülteni videosunun 22. bölümü yayınlandı.

Turgutlu Belediyesi haftalık haber bülteni videosunun 22. bölümünü yayınladı. Bültende bu hafta Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın Urganlı Mahallesi'ne kazandırılacak olan Düğün Salonu ile İstasyonaltı Mahallesi'ndeki elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar, Grebo Hamza Çavuş Parkı'nın açılış töreni, Başkan Çetin Akın'ın Haziran Ayı Meclis Toplantısında Turgutluspor hakkındaki açıklamaları ve Başkan Çetin Akın'ın hafta boyunca düzenlediği ziyaretler yer aldı. Bültende ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Turgutlu Kent Müzesi'nde başlayan Müze Sohbetleri programı ile Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği çalışmalar paylaşıldı.

Haftalık haber bülteni her hafta salı günü Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Turgutlu Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanıyor.

ANKA / Yerel