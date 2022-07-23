Turgutlu Belediyespor'dan Şehir Dışından Seçmelere Gelen Sporcu Adaylarına Teşekkür Zarfı

Turgutlu Belediye spor, Kadın Basketbol A Takım ve Altyapı seçmeleri için şehir dışından gelen genç sporculara, masraflarına destek olmak için içinde 100 TL ve teşekkür notu olan kapalı zarflar verdi. Belediye Spor Başkanı Fırat Honaz, "Çok küçük yaşlardan itibaren aileleriyle birlikte sporcu olmak adına büyük emekler veriliyor. Seçmelerimize gelerek bize değer verdiklerini sporcu olmak istediklerini gösteren bu arkadaşlarımıza harçlıklarında destek olduk" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Belediye spor Başkanı Fırat Honaz'ın girişimleriyle yaklaşık 4 yıl önce, kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve kadını hayatın her alanında olduğu gibi spor alanında da desteklenmesi için Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı kuruldu.

"ŞEHİR DIŞINDAN GELEN ADAYLARIMIZIN SEÇİLMELERİ HENÜZ KESİNLEŞMEDİĞİNDEN VE SİZLERE YÜK OLMAMAK ADINA HARÇLIKLARINIZI KARŞILAMAK İSTERİZ"

Bu kapsamda Turgutlu Belediyespor, şehir dışından gelerek kadın basketbol takımı seçmelerine katılan oyunculara, içinde 100 TL ve bir notun bulunduğu kapalı zarflar verdi. Zarfın içindeki notta "Turgutlu Belediyespor ailesi olarak basketbol altyapı seçmelerimize şehir dışından gelen adaylarımızın seçilmeleri henüz kesinleşmediğinden ve sizlere yük olmamak adına harçlıklarınızı karşılamak isteriz. Bugününüzü bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Görüşmek ümidiyle" ifadeleri yer aldı.

"SEÇMELERİMİZE KATILAN HER SPORCU ÇOK DEĞERLİ, UMARIM İLERİDE HEPSİNİ ÇOK İYİ YERLERDE GÖRÜRÜZ"

Konuyla ilgili Belediyespor Başkanı Fırat Honaz, "Seçmelere katılacak gençlerimize ufak bir desteğimiz olsun istedik. Çok küçük yaşlardan itibaren aileleriyle birlikte sporcu olmak adına büyük emekler veriliyor. Seçmelerimize gelerek bize değer verdiklerini sporcu olmak istediklerini gösteren bu arkadaşlarımıza harçlıklarında destek olduk. Seçmelerimize katılan her sporcu çok değerli, umarım ileride hepsini çok iyi yerlerde görürüz" açıklamasını yaptı.

Turgutlu Belediyespor'un 7 Eylül Spor Salonu'nda yapılan seçmelerini kulüp yöneticisi Emrah Kanık, A Takım Baş Antrenörü Gökhan Aşıcı, Altyapı Koordinatörü ve A Takım Yardımcı Antrenörü Ceyhan Önk, antrenörler Musa Ölmez, Emine Çetinkaya, Batuhan Cantak ve Büşra Çeçen de takip etti.

ANKA / Yerel