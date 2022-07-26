Turgutlu Belediyesi personelinin ücretlerine iyileştirme - Haberler

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Turgutlu Belediyesi personelinin ücretlerine iyileştirme

Turgutlu Belediyesi personelinin ücretlerine iyileştirme

Turgutlu Belediyesi ile yetkili sendika arasında imzalanan protokolle kadrolu işçilerin maaşlarına 1500 TL artış yapıldı.

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Turgutlu Belediyesi ile yetkili sendika arasında imzalanan protokolle kadrolu işçilerin maaşlarına 1500 TL artış yapıldı.

Turgutlu Belediyesi ile yetkili sendika arasında ocak ayında imzalanan toplu iş sözleşmesi çerçevesinde ek protokol imzalandı. Ülke genelinde yaşanan enflasyon artışı ve ekonomik kriz nedeniyle yapılan ek protokole göre kadrolu işçilerin maaşlarına 1500 TL artış uygulandı.

İmza törenine Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Adnan Mut, Hukuk İşleri Müdürü Mustafa Süzük katıldı.

Enflasyon artışı ve ekonomik krize rağmen belediye personelinin yaşam koşullarını korumaya devam edeceklerini ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sendika ile belediyemizde çalışan kadrolu mesai arkadaşlarımızı kapsayan ek protokol sözleşmesini imzaladık. Ülkemizde yaşanan enflasyon ve ekonomik krize rağmen mesai arkadaşlarımızın yaşam koşullarını bir nebze de olsa korumaya devam edeceğiz. Protokolün mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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