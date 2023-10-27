Turgutlu Belediyesi Makedon Kültürüne Ev Sahipliği Yapacak

Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek 'Makedon Müzik ve Folklor Festivali' ile Cumhuriyetin 100'üncü yılında Balkan kültürleri Turgutlu'da yaşanacak. Festival 28 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenecek.

Turgutlu Belediyesi tarafından Karşıyaka Belediyesi, Makedonya Çaşka Belediyesi ve Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği katkılarıyla "Makedon Müzik ve Folklor Festivali" düzenlenecek. Makedonya ve Balkan esintilerinin Turgutlu'yu saracağı festivalde, Blagoja Grujovski, Irena Spirovska, Sanja Cinceva, Stefce Stojkovski, Bajsa Arifovska sahne alacak.

Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla, 'Cumhuriyet'in 100'ü Turgutlu' konseptiyle gerçekleştirilecek bir dizi etkinlikten biri olan 'Makedon Müzik ve Folklor Festivali' 28 Ekim Cumartesi akşamı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda yapılacak. Ücretsiz olacak etkinlik saat 20.00'de başlayacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sıkı dostluklar ve iş birlikleri inşa ettiğimiz Makedonya Çaşka Belediyesi, kardeş şehrimiz olan Karşıyaka Belediyesi ve Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte çok güzel ve özel bir etkinliğe imza atacağız. Makedonya kültürlerini Turgutlu'muzda yaşatacağımız ve aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılını da kutlayacağımız 'Makedon Müzik ve Folklor Festivali'ne tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.