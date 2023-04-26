Turgutlu Belediyesi Haftalık Haber Bülteni'nde 23 Nisan Sürprizi

Turgutlu Belediyesi Haftalık Haber Bülteni'nin 65. bölümü, 23 Nisan'a özel olarak hazırlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak hazırlanan bölümde; Rüzgar Altan Ulukök, Beren Yeşil, Kuzey Hacıoğlu, Elif Şevcan, Özgür Özdamar kameraların karşısına geçerek 65. bölümü sundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Turgutlu Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan ' 23 Nisan Özel' bölümünde; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen kutlama programları, Başkan Akın'ın 23 Nisan'da geleneksel hale gelen koltuk devri, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan bayramlaşma programları, Mobil Mutfak Aracı'nın hizmete sunulması, Akın'ın Cuma Pazarı proje alanında incelemelerde bulunması ile yarın yapılacak 'Vatandaş Soruyor Çetin Başkan Cevaplıyor' programı yer aldı.

Bültende, Turgutlu Belediyesi'nin Kadir Gecesi'nde yaptığı kandil simidi ikramı, Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencilerinin Ramazan Bayramı için ailelerine yazdığı mektuplar ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı TURBELDAK'ın Spil Dağı'ndaki yürüyüş ve tırmanış etkinliği de paylaşıldı.