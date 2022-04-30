Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: Kardeşlik ve Hoşgörünün Daim Olduğu Nice Bayramlara

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ramazan Bayramı'nı mesajla kutladı. Bayramların özel günler olduğunu belirten Başkan Çetin Akın, iki yılın ardından özlenen bayram günlerinin yaşanacağı için ayrıca mutluluk duyduğunu ifade etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda iki yılın ardından özlenen bayram günlerinin yaşanacağı için ayrıca mutluluk duyduğunu ifade etti. Çetin Akın Ramazan Bayramı'nı şu cümlelerle kutladı:

"İftar sofralarında bir araya geldiğimiz; ekmeğimizi, aşımızı paylaştığımız bir Ramazan ayının daha sonuna gelerek Ramazan Bayramı'nı karşılamanın huzur ve sevincini yaşıyoruz.

Beraberliğimizin güçlendiği, imkanlarımız doğrultusunda yardım elimizi birbirimize uzattığımız bir Ramazan ayını geride bırakıyoruz. Bayramlar, sevginin, kucaklaşmanın, huzurun ve birlik olmamın en güzel örneklerinin sergilendiği; kırgınlıkların ve üzüntülerin son bulması için hepimize umut veren özel günlerdir. Pandemi sebebiyle son iki yıldır bayramlarımızı zorunlu mesafeler altında yaşamak durumunda kalıyorduk. Nihayet bu sene özlediğimiz bayram günlerine dönmenin mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz.

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kırılan kalplerin onarıldığı, hataların affedildiği, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu bir dünya diliyoruz. Sağlıklı günler içerisinde kardeşlik, hoşgörü ve dayanışmanın daim olduğu nice bayramların hep birlikte yaşanmasını temenni ediyor, tüm yurttaşlarımızın, İslam Alemi'nin ve dünya coğrafyasının Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayırlı Bayramlar!"