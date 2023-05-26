Turgutlu Belediye Başkanı Akın: "Yarının Türkiye'sini Birlikte İnşa Edeceğiz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Sebze ve Meyve Hali’nde üreticilerle, Subaşı Mahallesinde ise vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Akın, “Turgutlu’muzda ve Türkiye’mizde üreticimizin tarımda hakkını alarak yüzünün gülmesi, adaleti, barışı, huzuru ve refahı tahsis etmek için yarının Türkiye’sini birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Sebze ve Meyve Hali'nde üreticilerle, Subaşı Mahallesinde ise vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Akın, "Turgutlu'muzda ve Türkiye'mizde üreticimizin tarımda hakkını alarak yüzünün gülmesi, adaleti, barışı, huzuru ve refahı tahsis etmek için yarının Türkiye'sini birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Başkan Akın, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesinde saha çalışmalarını sürdürüyor. Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Başkan Akın, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, CHP İlçe Kadın ve Gençlik Kolları ile birlikte son olarak Turgutlu Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti. Sorunları, talep ve önerileri dinleyen Başkan Akın, çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Sebze ve Meyve Hali'ndeki ziyaretinin ardından Subaşı Mahallesi'ne geçen Başkan Akın, esnafın ve mahalle sakinlerinin sorunları dinledi, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerine ilişkin Akın, "Seçim çalışmalarımız kapsamında sebze ve meyve hali ile Subaşı Mahalle'mizi ziyaret ederek esnafımız, üreticimiz ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Turgutlu'muzda ve Türkiye'mizde üreticimizin tarımda hakkını alarak yüzünün gülmesi, adaleti, barışı, huzuru ve refahı tahsis etmek için yarının Türkiye'sini birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.