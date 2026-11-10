Turgay Kural’ın Sivas arşivi kitaba dönüştü, 50 olaya ait belgeler ilk kez bir arada

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Sivas'ın Osmanlı'dan Erken Cumhuriyet dönemine uzanan geçmişine ait daha önce yayımlanmamış fotoğraf, belge ve yazışmalar, Sivas'ın Kayıp Zamanları 1875-1964 adlı albüm-arşiv kitabında bir araya getirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü akademisyenlerinden Fotoğraf Tarihi Uzmanı Öğr. Gör. Turgay Kural, kişisel koleksiyonunda yıllar içerisinde biriktirdiği tarihi materyalleri kitaplaştırarak kentin yaklaşık 150 yıllık hafızasını gün yüzüne çıkardı.

Kural tarafından hazırlanan Sivas'ın Kayıp Zamanları 1875-1964 adlı albüm-arşiv kitabında, Osmanlı Devleti ve Erken Cumhuriyet dönemlerine ait çok sayıda fotoğraf, arşiv belgesi, yazışma, tarihi mektup ve hatıra mendili yer alıyor.

Eserde, daha önce yayımlanmayan ve çeşitli arşivlerde bulunmayan materyaller aracılığıyla Sivas'ın geçmişine ilişkin farklı dönemler ele alınıyor. Kentte harp yıllarında ve Erken Cumhuriyet döneminde yaşanan gelişmeler, devlet erkanının ziyaretleri, merasimler, açılışlar ile toplumsal ve sosyolojik olaylar görsel belgeler eşliğinde okuyucuya aktarılıyor.

Toplam 50 farklı tarihi olayın ele alındığı kitapta, olaylara ilişkin bilinmeyen fotoğraflar ve arşiv belgeleri de ilk kez bir araya getiriliyor. Çalışma, yalnızca bir fotoğraf albümü olmanın ötesinde Sivas'ın kent belleğini kayıt altına alan kapsamlı bir arşiv niteliği taşıyor.

Kişisel koleksiyondan seçilen materyallerin kitap haline getirilmesiyle, yıllar boyunca farklı kaynaklarda dağınık halde bulunan veya bugüne kadar kamuoyuyla paylaşılmayan belgelerin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Sivas Valiliği himayesinde kurulan Sivas Hafıza Merkezi Yayınları tarafından yayımlanacak eserle, kentin tarihi ve kültürel mirasının korunması, geçmişe ait bilinmeyen ayrıntıların gün yüzüne çıkarılması ve Sivas'ın görsel hafızasının gelecek nesillere taşınması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı