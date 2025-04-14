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Tur aracıyla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Acısu Caddesi'nde meydana geldi.

Tur aracıyla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur aracı ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat'a bağlı Acısu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametinden gelip oteller bölgesi yönüne seyir halinde olan Ahmet Y. idaresindeki 07 FUJ 31 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyreden ve sağ şeritten akaryakıt istasyonuna dönmek isteyen Ahmet Ç.'nin kullandığı 07 AAT 290 plakalı Mercedes marka tur minibüs aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel
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