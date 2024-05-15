Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Ankara'ya geldi
Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara'ya geldi. Ghoul, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile görüşmelerde bulundu.
Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldi.
Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mohamed Ghoul, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldi. İlk olarak Kara Kuvvetleri Karargahında Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile görüşen Korgeneral Mohamed Ghoul, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak tarafından kabul edildi. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. - ANKARA