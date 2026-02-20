Haberler

Tunceli'deki Toratlı Köyü Yıllardır Kayıyor... Valilik: Köydeki 19 Konuttan 7'si Tedbir Amaçlı Güvenlik Altına Alınarak Derhal Boşaltılmıştır

Tunceli Valiliği, Çemişgezek İlçesi'ndeki Toratlı Köyü'nde zemin hareketliliğinin süregeldiğini ve köyde bazı konutların güvenlik amacıyla boşaltıldığını açıkladı. Afete Maruz Bölge ilan edilen köyde doğal süreç ve yağışların etkisiyle hareketlilik daha belirgin hale geldi.

(TUNCELİ) - Haber: Caner AKTAN

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi'ndeki Toratlı Köyü, 1959 yılından bu yana zemin hareketliliği nedeniyle kayıyor. Tunceli Valiliği,  sürecin yakından ve titizlikle  takip edildiğini bildirdi.

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi'ndeki Toratlı Köyü, 1967 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile resmi olarak "Afete Maruz Bölge" ilan edildi. Köyde dün yeniden zemin hareketliliği yaşandı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz tarafından saha uzun yıllardır düzenli olarak izlenmektedir. En son 2024 ve 2025 yıllarında yeniden gözlem ve teknik incelemeler gerçekleştirilmiş; alanda toprak hareketliliğinin devam ettiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda 2025 yılı Temmuz ayında afete maruz alan sınırlarının netleştirilmesi için sayısallaştırma çalışması yapılmış ve parsel bazlı olarak tescil edilmek üzere AFAD Başkanlığına gönderilmiştir" denildi.

Valilik açıklamasında, alanın jeolojik yapısından kaynaklanan doğal sürecin her yıl belirli düzeylerde devam ettiği ifade edilerek, bu yıl yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hareketliliğin önceki yıllara kıyasla daha belirgin hale geldiği bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hali hazırda Afete Maruz Bölge sınırları içerisinde bulunan 19 konuttan 7 tanesi vatandaşlarımızın can güvenliğini teminen ve tedbir amaçlı güvenlik altına alınarak derhal boşaltılmıştır. Diğer 12 konut için vatandaşlarımızı mağdur etmemek ancak can güvenliklerini de riske atmamak amacıyla alanda teknik ekiplerce çalışılmıştır. Valiliğimize sunulacak teknik rapora istinaden gerekli önlemler alınacaktır. Boşaltılan konutlara yeniden yerleşim olmaması için gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır. Süreç, Valiliğimiz koordinasyonunda İlçe Kaymakamlığımız ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ekiplerimiz tarafından yakinen ve titizlikle takip edilmektedir."

Kaynak: ANKA
