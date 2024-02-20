Tunceli'nin Çemişgezek Kaymakamı öğrencilerle buluştu

Tunceli'nin Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, öğrencilerle bir araya geldi.

Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, sürdürdüğü okul ziyaretlerini çerçevesinde İstiklal Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyaretlerinde, okulun fiziki koşullarını inceleyen Kaymakam Cüneyt Zor, Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, Şube Müdürü Emrah Altuntaş, Okul Müdürü Mete Han Özcelik ve okulun eğitim kadrolarıyla toplantı gerçekleştirerek, eğitim ve öğretim durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ögrencilerle ders ortamında buluşan Kaymakam Cüneyt Zor, öğrencilerle sınav ve ders çalışma motivasyonu konularında sohbet ederek, en üst başarının yakalanması için eğitim konusunda hassas olduklarını aktardı. - TUNCELİ