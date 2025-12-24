Haberler

Tunceli Müzesi'ne uluslararası arenada bir ödül daha

Sürdürülebilir müzecilik anlayışıyla dikkat çeken Tunceli Müzesi, çevre ve kültürel miras konularında yürüttüğü projelerle Uluslararası Biosphere Sertifikası'na layık görüldü. Vali Şefik Aygöl, müze personelini tebrik etti.

Sürdürülebilir müzecilik anlayışıyla dikkat çeken Tunceli Müzesi, çevre, kültürel miras ve toplumsal kapsayıcılık alanlarında yürüttüğü çalışmalar sayesinde Uluslararası Biosphere Sertifikası'na layık görüldü.

Tunceli Müzesi, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele, kültürel mirasın korunması, toplumsal kapsayıcılık ve erişilebilirlik ile yerel kalkınmaya katkı sunan çalışmalarıyla uluslararası düzeyde bir başarıya daha imza attı. Bu kapsamda müze, sürdürülebilir müzecilik kriterlerini karşılayarak Uluslararası Biosphere Sertifikası almaya hak kazandı. Tunceli Valisi Şefik Aygöl, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, Müze Müdürü Kenan Deniz Öncel ve beraberindeki müze personelini makamında kabul etti. Görüşmede, müzenin yürüttüğü örnek uygulamalar ve bu çalışmaların ulusal ve uluslararası alandaki yansımaları ele alındı. Vali Aygöl, elde edilen başarıdan dolayı müze personelini tebrik ederek emeği geçen herkese teşekkür etti ve çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

Uluslararası Biosphere Sertifikası ile birlikte Tunceli Müzesi, sürdürülebilirlik ilkesini kurumsal yapısına entegre eden örnek müzeler arasında yer aldığını bir kez daha ortaya koymuş oldu. Öte yandan müze, daha önce de Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen Luigi Micheletti Ödülleri kapsamında, 2023 yılında 48 ülkenin başvurduğu değerlendirmede Avrupa'nın en iyi müzeleri arasında gösterilerek ikinci seçilmişti. - TUNCELİ

