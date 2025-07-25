Tunceli Jandarma'dan Kızılay'a Destek: Kan Bağışı Kampanyası
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına gönüllü destek vererek çok sayıda askerle katıldı. Yapılan paylaşımda kan bağışının önemi vurgulandı ve topluma çağrıda bulunuldu.
Tunceli'de, jandarma, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek oldu.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına gönüllü destek verdi. Çok sayıda askerin kan verdiği kampanyaya ilişkin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, kan bağışının hayat kurtardığı belirtilerek, "Tunceli'nin sağlığı için bir adım attık, sizleri de bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel