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Tunceli-Erzincan yolundaki kazada yaralanan 6 kişi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

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Tunceli-Erzincan yolundaki kazada yaralanan 6 kişi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Tunceli-Erzincan yolundaki kazada yaralanan 6 kişi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
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Tunceli-Erzincan karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; çarpışmanın ardından bir araç uçuruma yuvarlandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(TUNCELİ) - Tunceli- Erzincan karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından bir araç uçuruma yuvarlandı.

Kaza, Tunceli Erzincan karayolu üzerinde bulunan Kangallı köyü yakınlarındaki Doruk Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. 21 TK 102 ve 23 ACE 463 plakalı iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 21 TK 102 plakalı araç yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 6 kişi ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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