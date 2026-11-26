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(TUNCELİ) - Tunceli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Tunceli'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle rakımı yüksek bölgelerde etkisini artıran yağış nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım aksadı. Kar yağışının ardından Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

İş makineleriyle yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında yollar üzerinde biriken kar temizlendi. Yapılan çalışmaların ardından köy yolları yeniden ulaşıma açılarak ulaşımın normale dönmesi sağlandı.

Tunceli İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Pülümür ilçemize bağlı Kayırlar Köyü yolunda ekiplerimiz tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları tamamlandı. Yol yeniden ulaşıma açılarak vatandaşlarımızın ulaşımı sağlandı. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA