Tunceli'de eğitime 1 gün daha ara verildi

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak 2026 tarihinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kamu çalışanları için de idari izin düzenlemesi yapıldı.

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle üniversite dahil olmak üzere eğitime 1 gün ara verildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava şartları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 02 Ocak 2026 Cuma günü Tunceli genelinde eğitime (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden personel idari izinli sayılacaktır. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi. - TUNCELİ

