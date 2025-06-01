Tunceli'de Yağmur Sonrası Gökkuşağı Görsel Şölen Sunuyor
Tunceli'de etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, şehre görsel bir şölen yaşattı. Vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Tunceli'de, yağmur sonrası çıkan gökkuşağı görsel şölen sundu
TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan sağanak yağış sonrası çıkan gökkuşağı adeta görsel şölen sundu.
Tunceli'de merkezde etkili olan sağanak yağışın ardından gökkuşağı çıktı. Şehrin üzerini kaplayan gökkuşağı görsel şölen sunarken kimi vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Bölgede yer yer sağanak yağışların gün boyu süreceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Yerel