Tunceli'de Yağmur Sonrası Gökkuşağı Görsel Şölen Sunuyor

Tunceli'de, yağmur sonrası çıkan gökkuşağı görsel şölen sundu

TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan sağanak yağış sonrası çıkan gökkuşağı adeta görsel şölen sundu.

Tunceli'de merkezde etkili olan sağanak yağışın ardından gökkuşağı çıktı. Şehrin üzerini kaplayan gökkuşağı görsel şölen sunarken kimi vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Bölgede yer yer sağanak yağışların gün boyu süreceği öğrenildi.