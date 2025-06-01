Tunceli'de Yağmur Sonrası Gökkuşağı Görsel Şölen Sunuyor

Tunceli'de Yağmur Sonrası Gökkuşağı Görsel Şölen Sunuyor
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Tunceli'de etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, şehre görsel bir şölen yaşattı. Vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Tunceli'de, yağmur sonrası çıkan gökkuşağı görsel şölen sundu

TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan sağanak yağış sonrası çıkan gökkuşağı adeta görsel şölen sundu.

Tunceli'de merkezde etkili olan sağanak yağışın ardından gökkuşağı çıktı. Şehrin üzerini kaplayan gökkuşağı görsel şölen sunarken kimi vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Bölgede yer yer sağanak yağışların gün boyu süreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Yerel
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