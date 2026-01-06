Tunceli'nin Karlı Dağlarında Vaşak Görüntülendi

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Doğal yaşamın gizemli yırtıcılarından vaşak, Tunceli'nin sarp ve karlı dağlarında görüntülendi. Yaban hayatı fotoğrafçısı Can Gülmez'in kaydettiği karede, vaşağın dik bir yamaçtan inerken kar taneleri arasında ilerlediği anlar yer aldı.

Tunceli'de yıllardır yaban hayatını belgeleyen Can Gülmez'in objektifine, karlı dağlarda vaşak takıldı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Can Gülmez tarafından kaydedilen karede, Tunceli'nin sarp ve karlı dağlarında bir vaşağın dik yamaçtan indiği anlar görüntülendi.

Fotoğrafın çekildiği ana ilişkin değerlendirmede bulunan Can Gülmez, karla kaplı yamaçta vaşağın sakin ve kendinden emin hareketlerine tanıklık ettiğini söyledi. Görüntünün yalnızca bir yaban hayvanını değil, insan etkisinden uzak coğrafyalarda yaşamını sürdüren doğal dengenin gücünü yansıttığını belirten Gülmez, "O karede sadece bir vaşak yoktu. İnsan sesinden uzak bu coğrafyada, vahşi yaşam kendi kurallarıyla var olmaya devam ediyordu. Bu görüntüler, doğanın bize değil; bizim ona misafir olduğumuzu hatırlatan sessiz notlar gibi kaldı geriye" dedi.