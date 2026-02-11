Tunceli'de 1 Kilogramın Üzerinde Metamfetamin Ele Geçirildi

Caner Aktan

(TUNCELİ) -

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 şüpheliye ait 18 adreste yapılan aramalarda 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirdi. Bu miktar, Tunceli'de bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek metamfetamin miktarı olurken 4 şüpheli tutuklandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı KOM, İstihbarat ve JASAT ekipleri tarafından, Tunceli ve Hozat Cumhuriyet Savcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 9–10 Şubat 2026 tarihlerinde Tunceli Merkez ve Hozat ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde satıcısı olduğu değerlendirilen 15 şüpheliye yönelik toplam 18 adreste yapılan aramalarda, 1 kilo 2 gram metamfetamin, 96 adet uyuşturucu hap, 20 gram kullanıma hazır kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 4 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyon sırasında şüphelilerin uyuşturucu maddeleri ev ve işyerlerinde oluşturdukları gizli bölmelerde ve çeşitli eşyaların arasına sakladıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.