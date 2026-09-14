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Tunceli’de “Sokaklar Güvende” operasyonu: 8 şüpheliye gözaltı

Tunceli’de “Sokaklar Güvende” operasyonu: 8 şüpheliye gözaltı
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Yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında ülke genelinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonların Tunceli ayağında 8 şüpheli yakalandı.

(TUNCELİ) - Yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında ülke genelinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonların Tunceli ayağında 8 şüpheli yakalandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve C.S. tarafından yönetildiği belirtilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

"Sokaklar Güvende" adı verilen operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kentte sokakların suç örgütlerine bırakılmayacağı ve çocuklar ile gençlerin suç örgütleri tarafından kullanılmasına müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Kaynak: ANKA
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