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Tunceli'de sağanak sonrası Munzur'un suları baraj gölü kıyısında kalıntı biriktirdi

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Tunceli'de sağanak sonrası Munzur'un suları baraj gölü kıyısında kalıntı biriktirdi
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Tunceli'de son günlerde etkili olan aşırı sağanak yağışlar Munzur Nehri'nin debisini yükseltti. Yükselen suların taşıdığı tahta parçaları, bitkisel kalıntılar ve koyu renkli toprak benzeri maddeler baraj gölü kıyısında birikerek çevredeki doğal görünümü değiştirdi.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de son günlerde etkili olan aşırı sağanak yağışlar nedeniyle Munzur Nehri'nin debisi yükseldi. Nehir sularının taşıdığı tahta parçaları, bitkisel kalıntılar ve koyu renkli toprak benzeri maddeler, baraj gölü kıyısında birikti.

Tunceli'de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, bölgedeki akarsuların ve özellikle Munzur Nehri'nin debisini artırdı. Yükselen suların taşıma gücüyle nehir yatağı boyunca sürüklenen tahta parçaları, bitkisel kalıntılar ve siyah renkli, toprak benzeri maddeler baraj gölüne ulaşarak kıyı şeridinde birikti.

Yağışların ardından kıyı şeridinde oluşan birikinti, nehir ve baraj gölü çevresindeki doğal görünümü değiştirdi.

Kaynak: ANKA
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