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Tunceli’de polis memuru evinde ölü bulundu

Tunceli’de polis memuru evinde ölü bulundu
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, evinde silahla vurulmuş halde bulunan görevli polis memuru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İntihar ihtimali üzerinde durulan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, evinde silahla vurulmuş halde bulunan görevli polis memuru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İntihar ihtimali üzerinde durulan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nazımiye ilçesinde 4 yıldan bu yana görev yaptığı öğrenilen Gülbeddin P'nin (33) ikamet ettiği evden silah sesi duyulması üzerine polis ve 112 Acil ekiplerine haber verildi.

Evde yaralı bulunan Gülbeddin P, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bekar olduğu öğrenilen polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İntihar ihtimali üzerinde durulan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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